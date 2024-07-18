Москва, 18 июля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Конституционный суд России признал умерщвление безнадзорных животных в регионах исключительной мерой, которая возможна только в том случае, если они предоставляют опасность для человека. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд решил, что эвтаназия животных не может быть оправдана никакими факторами, в том числе загруженностью приютов в регионах и оптимизацией расходования бюджетных средств субъектов России, кроме фактора опасности для человека.

Дело рассматривалось по запросу Верховного суда Бурятии, в который был отправлен административный иск от зоозащитников. По их мнению, норма о возможности умерщвления животных на 31-й день с момента отлова если в течение предшествовавшего месяца их не забрали ни новые хозяева, ни какие-либо предприятия или организации неправомерна. Она предоставляет субъектам России неограниченные полномочия на ввод мер, которые затрагивают жизнь здоровых животных без владельцев, за рамками мер, предусмотренных федеральным законодательством. Как считает заявитель, такие действия противоречат принципам гуманного обращения с животными.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля 2023 года Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на самовыгул кошек и собак. В соответствии с поправкой, свободный выгул домашних питомцев будет разрешён только в специально отведённых для этого местах.

Также 8 июля комитет Государственной думы поддержал законопроект о штрафах за неправильное содержание домашних животных.