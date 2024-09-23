Москва, 23 сентября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) России запретил включать надбавку учителям за переработки в состав зарплаты, не превышающей МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Дарья Антонова ИА Регнум

Поводом для такого решения суда стала жалоба учительницы начальных классов Елены Харюшевой из Архангельской области. В 2021 году она обнаружила, что руководство школы включило компенсации за её переработки в заработную плату, которая не превышала минимального размера оплаты труда. Таким образом, работодатель уклонялся от уплаты компенсаций за дополнительные часы работы.

При этом местные суды не обнаружили оснований, чтобы исключить выплаты и компенсации из зарплаты, не превышающей МРОТ. Они посчитали, что данные выплаты являются регулярными и основаны на постоянно действующих в школе факторах организации труда.

КС указал, что каждый работодатель должен обеспечить работникам не только зарплату не ниже МРОТ (19 242 руб.), но и повышенную оплату труда в случае работы в условиях, которые «отклоняются от нормальных».

Ранее сообщалось, что в Госдуму собираются внести законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда увеличится до 30 тыс. рублей в месяц. Депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тыс. рублей уже с 1 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации зарплат работникам федеральных государственных учреждений на 5,1% с 1 октября.