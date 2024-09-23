КС запретил включать надбавки за переработки в зарплату учителей ниже МРОТ
Москва, 23 сентября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) России запретил включать надбавку учителям за переработки в состав зарплаты, не превышающей МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
Поводом для такого решения суда стала жалоба учительницы начальных классов Елены Харюшевой из Архангельской области. В 2021 году она обнаружила, что руководство школы включило компенсации за её переработки в заработную плату, которая не превышала минимального размера оплаты труда. Таким образом, работодатель уклонялся от уплаты компенсаций за дополнительные часы работы.
При этом местные суды не обнаружили оснований, чтобы исключить выплаты и компенсации из зарплаты, не превышающей МРОТ. Они посчитали, что данные выплаты являются регулярными и основаны на постоянно действующих в школе факторах организации труда.
КС указал, что каждый работодатель должен обеспечить работникам не только зарплату не ниже МРОТ (19 242 руб.), но и повышенную оплату труда в случае работы в условиях, которые «отклоняются от нормальных».
Ранее сообщалось, что в Госдуму собираются внести законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда увеличится до 30 тыс. рублей в месяц. Депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тыс. рублей уже с 1 января 2025 года.
Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации зарплат работникам федеральных государственных учреждений на 5,1% с 1 октября.