* признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией

Москва, 1 октября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Один из основателей журнала Doxa (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Армен Арамян попал в список террористов и экстремистов. В этот перечень 1 октября его внёс Росфинмониторинг.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Арамян Армен Варданович, 08.07.1997 г. р., г. Москва», ― говорится в сообщении на сайте ведомства.

Людям и организациям, попавшим в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Басманный суд Москвы 18 сентября заочно арестовал Арамяна на два месяца. Его обвинили по статьям УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Арамяна объявили в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, в январе деятельность издания Doxa признали нежелательной в России. Такое решение вынесла Генеральная прокуратура, поддержав решение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны.

Как сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, издание зарегистрировано в Чехии и неоднократно попадало в поле зрения комиссии Госдумы. По его словам, организация причастна к обучению диверсионной деятельности на территории России. В частности, на информационных ресурсах издания размещались инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов.