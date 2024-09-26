Москва, 26 сентября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал руководителя следственного отдела по Таганрогу СУ СК России по Ростовской области Руслана Багмута, которого задержали по подозрению в посредничестве в коррупционном преступлении, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

Владимир Гердо/ТАСС

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказал собеседник агентства.

Руководитель следственного отдела по Таганрогу Руслан Багмут был задержан силовиками 25 сентября. Информацию об этом подтвердил неназванный сотрудник правоохранительных органов.

Ранее местные СМИ сообщали, что Багмута задержали за взяточничество в размере 2 млн рублей. По данным УФСБ России по Ростовской области, в марте 2023 года один из бизнесменов договорился с Багмутом о передаче через него полицейскому взятки за покровительство при строительство жилого дома в регионе. По данному факту было возбуждено дело по статьям о мошенничестве и даче взятки.

Как передавало ИА Регнум, военные следственные органы предъявили обвинение бывшему управляющему столовыми «Военторг-Восток» Рамазану Саидову.

По данным следствия, Саидов пользовался своим служебным положением, чтобы под видом получения продовольственных продуктов для питания российских бойцов совершать их хищение в особо крупном размере. Общая сумма ущерба составила несколько миллионов рублей.

21 августа суд арестовал начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Чиновника задержали днём ранее в собственной квартире.