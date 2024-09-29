Киев, 30 сентября, 2024, 02:23 — ИА Регнум. На Украине ночью 30 сентября взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Уточняется, что в городе работает система противовоздушной обороны. Других подробностей об инцидентах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье по зданию Службы безопасности Украины (СБУ), в котором находились офицеры Североатлантического альянса (НАТО), был нанесён удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

3 сентября российские военные нанесли высокоточный удар из ОТРК «Искандер-М» по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В нём иностранные наёмники обучали украинских боевиков для работы в сферах связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, атакующих гражданские объекты в России.