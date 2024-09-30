Киев, 30 сентября, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Повторная серия взрывов прогремела в Киеве ночью 30 сентября. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

В городе объявили воздушную тревогу. Также взрывы слышали в Днепропетровске.

Информации о поражении инфраструктурных объектов и степени повреждений не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ночью 30 сентября в Киеве также гремели взрывы. Телеканал «Общественное» уточнил, что в городе работала система противовоздушной обороны. Других подробностей об инцидентах не было.

Также информировали о прогремевших 28 сентября взрывах рядом с городом Черкассы в центральной части Украины. Кроме того, в этот день взрывы были слышны в Одессе.

ВС России не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры Украины, неоднократно подчёркивали в Кремле.