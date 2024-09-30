Николаев, Украина, 30 сентября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Пожар произошёл на объекте критической инфраструктуры в Николаевской области. Об этом 30 сентября сообщил в Telegram-канале глава администрации региона Виталий Ким.

Иван Шилов ИА Регнум

Для ликвидации возгорания задействовали все необходимые службы. Информация о пострадавших уточняется, отметил Ким.

Он добавил, что 29 сентября в регионе на открытой местности загорелась сухая трава, которую оперативно потушили пожарные. Никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате удара. На объекте начался пожар. По данным ряда украинских изданий, в некоторых районах Запорожья после серии взрывов пропало электричество.

В ночь на 13 сентября промышленное предприятие в Николаеве на юге Украины загорелось после взрывов. Возгорание оперативно ликвидировали пожарные.