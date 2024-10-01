Москва, 1 октября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Новый федеральный бюджет на ближайшие три года тщательно спланирован и ориентирован на поддержание атмосферы, при котором будут сохраняться высокие темпы развития в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

Сергей Карпухин/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о рисках, с которыми может столкнуться российская экономика из-за роста военных расходов, Песков отметил, что увеличение графы трат на оборону не затронет другие важные сферы жизнедеятельности государства.

«Это тщательно сбалансированный, выверенный бюджет. Государство сохраняет выполнение социальных обязательств, бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие темпы для нашей страны экономического развития», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета РФ на период с 2025 по 2027 год. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что в федеральный бюджет в необходимом объёме должны быть заложены средства на реализацию новых национальных проектов. Также глава государства отмечал важность устойчивости и сбалансированности не только бюджета РФ, но и всей системы государственных финансов для достижения национальных целей развития.

30 сентября законопроект федерального бюджета был внесён в Госдуму.