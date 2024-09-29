Москва, 29 сентября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Правительство одобрило проект федерального бюджета России на период с 2025 по 2027 год, сообщается на сайте кабмина.

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«Одобрить проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — сказано в решении правительства.

Согласно плану, в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Данный показатель почти на 12% больше, чем в 2024 году. Отмечается, что доля нефтегазовых поступлений возрастёт до 73%. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, это позволит нарастить финансирование обязательств, программ и проектов.

В 2025 году федеральные расходы вырастут до 41 трлн 469,5 млрд рублей. За счёт этого дефицит составит около 0,5% ВВП. При этом значительная доля ресурсов заготовлена для реализации национальных проектов.

В сентябре 2023 года правительство России одобрило проект федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год. Тогда Мишустин заявлял, что ожидаемые доходы в 2024 году составили ₽35 трлн, в 2025-м — ₽33,5 трлн, а в 2026-м ― почти ₽34 трлн. Расходы запланировали в размере около ₽35,5 трлн рублей в год.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бюджет на ближайшие годы необходимо составить с учётом общегосударственных приоритетов и стратегических планов. Он подчеркнул, что в первую очередь главный экономический документ страны должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.