Москва, 1 октября, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба кабмина.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

«При формировании проекта нового трёхлетнего бюджета правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом (России Владимиром Путиным. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В качестве одних из приоритетных задач обозначены адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми, поддержка направленных на повышение рождаемости региональных демографических программ, повышение уровня пенсионного обеспечения и помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

На финансирование 19 национальных проектов в течение трёх лет планируется выделить более 18 трлн рублей, на финансовую поддержку регионов — по 3,3 трлн рублей ежегодно.

Отмечается, что проект федерального бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, согласно которому в период с 2025 по 2027 год экономическая динамика будет придерживаться умеренной траектории развития в 2,5–2,8% ВВП. Ожидается, что в 2025 году доходы бюджета составят 40,3 трлн рублей, в 2026 году — 41,8 трлн рублей, в 2027 году — 43,2 трлн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета РФ на период с 2025 по 2027 год. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что в федеральный бюджет в необходимом объёме должны быть заложены средства на реализацию новых национальных проектов. Также глава государства отмечал важность устойчивости и сбалансированности не только бюджета РФ, но и всей системы государственных финансов для достижения национальных целей развития.