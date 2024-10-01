Избербаш, Дагестан, 1 октября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Главу города Избербаша в Дагестане Магомеда Исакова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба СК России.

Личная страница Магомеда Исакова в соцсети Магомед Исаков

Уточняется, что против Исакова возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По информации следствия, глава Избербаша получил взятку в размере 3,9 млн рублей от застройщика за несовершение входящих в его полномочия действий по отмене разрешения на строительство дома.

«Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Бабушкинский районный суд Москвы приговорил экс-советника главы Дагестана Османа Махачева к 10 годам колонии строгого режима за получение крупной взятки. Его также оштрафовали на 115 млн рублей (в размере пятикратной суммы взятки) и лишили права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на пять лет.

Ранее в этот ж день следователи возбудили уголовное дело против исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, которого обвиняют в получении крупной взятки. Следствие установило, что обвиняемый получил 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство и помощь в заключении государственных контрактов на строительство автомобильных дорог.