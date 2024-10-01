Черкесск, 1 октября, 2024, 09:32 — ИА Регнум. В Карачаевске главный врач Центральной районной больницы получил ранение в результате стрельбы, сообщили 1 октября в местной ЕДДС.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В больницу привезли главврача. Это единственный пострадавший», — процитировал сообщение РЕН ТВ.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится раненый. Подробности происшествия также не приводятся.

По данным Lenta.ru, ранен главврач Динислав Айдинов. В него стреляли двое мужчин в масках. Сейчас медик находится в реанимации, он потерял много крови. Врача прооперировали.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа 2022 года в Тбилиси главврач кожно-венерологической клиники получил огнестрельные ранения в живот и плечо. Стрельбу открыл 71-летний дерматолог-венеролог, который скрылся с места преступления и вскоре был задержан. Пострадавшего прооперировали.

В Санкт-Петербурге в конце сентября женщина выстрелила в пенсионерку, собиравшую грибы и ягоды, из пистолета «Оса». Пострадавшая получила три пулевых ранения левой ноги.