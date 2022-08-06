Тбилиси, 7 августа, 2022, 00:29 — ИА Регнум. В кабинете главного врача кожно-венерологической клиники в Тбилиси произошла стрельба, сообщает 5 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

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В результате стрельбы пулевые ранения в живот и плечо получил главный врач клиники Георгий Галдава. Личность стрелявшего удалось установить. Им оказался подчинённый Галдавы, 71-летний дерматолог-венеролог Теймураз Бежанидзе.

Что послужило причиной стрельбы, в данный момент неизвестно, так как свидетелей происшедшего не было. Потерпевший был доставлен в Центральную клиническую больницу Тбилиси на автомобиле скорой помощи. Ему была сделана срочная операция. Состояние Галдавы оценивается как тяжёлое, но не угрожающее жизни.

Стрелявший Бежанидзе скрылся с места преступления. Он был объявлен в розыск и через некоторое время задержан полицией.