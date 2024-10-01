Москва, 1 октября, 2024, 09:16 — ИА Регнум. В июле поставки российских товаров в Индию по сравнению с июнем сократились на 9% ― до $5,4 млрд против $6 млрд. При этом в годовом выражении поставки увеличились на 23%. Это следует из данных министерства торговли и промышленности этой страны.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В результате Россия опустилась на третью позицию среди основных экспортёров товаров в Индию, уступив Объединённым Арабским Эмиратам с поставками на $5,7 млрд, сообщило «РИА Новости». Лидером по поставкам товаров в Индию в июле остаётся Китай с $10,3 млрд.

С начала года российский экспорт в Индию составил почти $40 млрд, что на 13% больше, чем годом ранее. Россия сохраняет второе место по совокупному объему поставок, уступая только Китаю с $61 млрд.

Товарооборот между Россией и Индией в январе–июле 2024 года составил $42,7 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе экспорт из Индии в Россию снизился с $475 млн в июле до $435 млн. Однако за семь месяцев он достиг рекордных $2,9 млрд (+28% в годовом исчислении).

Как сообщило ИА Регнум, по итогам января — апреля товарооборот России и Индии достиг рекордных $23,1 млрд. Рост составил 10%. Согласно данным индийской таможни, за первые четыре месяца текущего года Индия на 10% нарастила импорт российской продукции — до $21,6 млрд. Россия стала вторым главным поставщиком товаров в Индию после Китая с поставками на $32,6 млрд.

При этом экспорт индийских товаров увеличился на 21% и составил $1,6 млрд. РФ остаётся четвёртым торговым партнёром южноазиатской страны.

Вице-премьер Александр Новак 9 июля сообщил, что Индия стала для России первым рынком по поставкам нефти, в 2023 году они выросли в 20 раз по сравнению с 2021-м. Он добавил, что по итогам 2023 года Индия закупила около 90 млн тонн нефти, что составляет 40% всей потребности страны. В прошлом году объём поставок нефти в Индию вырос ровно в два раза по сравнению с 2022-м, когда было поставлено 45 млн тонн.