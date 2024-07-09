Москва, 9 июля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Индия стала для России первым рынком по поставкам нефти, в 2023 году они выросли в 20 раз по сравнению с 2021-м. Об этом 9 июля сообщил вице-премьер Александр Новак в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Максим Богодвид/РИА Новости

«Индия стала первым рынком. И хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день Индия для нас является одним из ключевых партнёров», — сказал он.

Новак добавил, что по итогам 2023 года Индия закупила около 90 млн тонн поставки нефти, что составляет 40% всей потребности страны.

Вице-премьер рассказал, что в 2023 году объём поставок нефти в Индию вырос ровно в два раза по сравнению с 2022-м, когда было поставлено 45 млн тонн.

При этом по сравнению с 2021 годом поставки выросли почти в 20 раз, тогда объём составлял всего 5 млн тонн, отметил он.

Как ранее передавало ИА Регнум, развитие сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере энергетики является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года. Лидеры отметили, что это касается в том числе сотрудничества в атомной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях.

Путин и Моди подписали совместное заявление 9 июля после официальных переговоров, прошедших в Кремле. Заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин заявил, что лидеры государств в том числе обсудили использование банковских карт национальных платёжных систем при двусторонних расчётах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Нью-Дели можно назвать «особо привилегированным партнёрством». Он отметил, что в ходе переговоров стороны договорились о конкретных целях и задачах по партнёрству.