Санкт-Петербург, 1 октября, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Единая промышленная площадка по производству безэкипажных катеров (БЭК) будет создана на базе «Кингисеппского машиностроительного завода» (КМЗ) в Санкт-Петербурге. Об этом 1 октября рассказал управляющий директор предприятия Михаил Даниленко.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«В результате переговоров с другими разработчиками БЭКов в РФ достигнута договорённость о концентрации их производства на площадях КМЗ», — привело его слова «РИА Новости».

По словам управляющего директора КМЗ, в результате этого холдинг должен будет стать российским центром по массовому производству корпусов и двигателей БЭК с последующей сборкой электронной части для российских силовых ведомств.

Даниленко уточнил, что на данный момент необходимо максимально сконцентрировать серийное производство всех носителей на единой площадке, добавив, что КМЗ и другие производители таких изделий намерены в 2025 году наладить их поточное, массовое производство.

Он также отметил многофункциональные морские дроны «Визир», которые должны начать выпускать в создаваемом едином центре.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября президент России Владимир Путин поручил Минобороны рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Якутии центра применения беспилотников. Ответственными за исполнение поручения назначены министр обороны Андрей Белоусов и глава Якутии Айсен Николаев.

Глава государства 19 сентября рассказал, что выпуск беспилотников в России в текущем году планируется нарастить в десять раз. Путин уточнил, что российские разработчики занимаются созданием новых типов беспилотных систем и безэкипажных катеров, а также роботизированных платформ многоцелевого применения. Большую часть всех этих изделий планируется направить в войска на линии фронта, добавил он.