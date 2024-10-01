Москва, 1 октября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых сил России генерал армии Олег Салюков поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сухопутных войск. Соответствующее видеообращение 1 октября опубликовал Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уважаемые однополчане, дорогие ветераны! Сегодня, 1 октября, мы отмечаем памятную для нас дату — День Сухопутных войск. В этом году самому многочисленному виду Вооружённых сил исполняется 474 года», — подчеркнул Салюков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919895" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поздравление главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова

Он отметил, что все эти годы Сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности России и сегодня, в День Сухопутных войск, десятки тысяч российских военнослужащих продолжают уверенно освобождать мир от нацизма.

Также Салюков поздравил с праздником профессорско-преподавательский состав военных учебных заведений и центров, формирующих новое поколение воинов Сухопутных войск, и работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, создающих образцы вооружения и техники, позволяющие военнослужащим уверенно выполнять поставленные перед ними задачи.

«Отдельные слова благодарности выражаю ветеранам Сухопутных войск, чьё беззаветное служение Отчизне является примером для нынешнего поколения военнослужащих», — добавил Салюков.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днём оружейника. Глава государства поблагодарил работников ОПК за добросовестную работу, преданность своему делу и высокие показатели в работе. Также Путин подчеркнул, что в России всегда гордились своей оборонной промышленностью, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику.