Вашингтон, 1 октября, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден утвердил ограничение по допустимому числу новых беженцев в стране в 2025 финансовом году. Новый лимит допускает возможность принять 125 тысяч беженцев. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 сентября на официальном сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Согласно заявлению, лимит на приём беженцев утверждён в соответствии с разделом 207 закона об иммиграции и гражданстве, а также после консультаций с Конгрессом США. Утверждается, что лимит в 125 тысяч беженцев соответствует гуманитарным соображениям и отвечает национальным интересам страны.

Новые ограничения предполагают распределение по регионам. Как уточняется в заявлении, США могут принять от 30 до 50 тысяч беженцев из Африки, от 35 до 50 тысяч — из стран Южной Азии и Ближнего Востока, от 35 до 50 тысяч — из Латинской Америки и Карибского бассейна, от 10 до 20 тысяч — из Восточной Азии и от двух до трёх тысяч — из Европы и Центральной Азии.

В завершившемся 2024 финансовом году лимит по числу беженцев составил 100 тысяч человек.

Как передавало ИА Регнум, в июне Байден объявил о принятии его администрацией мер, облегчающих получение легального статуса в США для более чем 500 тысяч человек. Новые правила потенциально облегчат для иммигрантов получение вида на жительство в США и американского гражданства.

Миграционную политику администрации Байдена на фоне миграционного кризиса неоднократно подвергали критике представители Республиканской партии. В частности, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обещал, что в случае победы на выборах закроет южную границу страны и остановит поток мигрантов из Мексики. Также он заявлял, что при избрании начнёт самую масштабную в истории США депортацию мигрантов.