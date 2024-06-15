В США сообщили о планах Байдена по легализации сотен тысяч мигрантов
CBS News: Байден намерен легализовать сотни тысяч незаконных мигрантов
Вашингтон, 15 июня, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена планирует в ближайшее время объявить о легализации сотен тысяч мигрантов, проживающих в стране незаконно. Об этом 14 июня со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS News.
«Администрация Байдена планирует объявить об одной из крупнейших программ помощи иммигрантам в новейшей истории, предоставив легальный статус сотням тысяч иммигрантов, проживающих в стране без надлежащих документов», — говорится в материале.
По информации телеканала, разрабатываемая чиновниками Белого дома программа включает предоставление нелегальным мигрантам разрешения на работу и защиту от депортации. Уточняется, что меры коснутся мигрантов, состоящих в браке с американскими гражданами или проживающих на территории США не менее десяти лет.
Ожидается, что о новых мерах может быть объявлено 18 июня в рамках мероприятия, посвящённого годовщине программы Deferred Action for Childhood Arrivals, которая защищает от депортации около полумиллиона нелегальных мигрантов, прибывших в США в детском возрасте.
Как передавало ИА Регнум, миграционную политику администрации Джо Байдена регулярно подвергал критике бывший президент США Дональд Трамп. В мае экс-глава Белого дома пообещал, что в случае победы на предстоящих выборах закроет южную границу страны и остановит поток мигрантов из Мексики. Также он заверил, что при избрании начнёт самую масштабную в истории США депортацию мигрантов.