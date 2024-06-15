Вашингтон, 15 июня, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена планирует в ближайшее время объявить о легализации сотен тысяч мигрантов, проживающих в стране незаконно. Об этом 14 июня со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS News.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

«Администрация Байдена планирует объявить об одной из крупнейших программ помощи иммигрантам в новейшей истории, предоставив легальный статус сотням тысяч иммигрантов, проживающих в стране без надлежащих документов», — говорится в материале.

По информации телеканала, разрабатываемая чиновниками Белого дома программа включает предоставление нелегальным мигрантам разрешения на работу и защиту от депортации. Уточняется, что меры коснутся мигрантов, состоящих в браке с американскими гражданами или проживающих на территории США не менее десяти лет.

Ожидается, что о новых мерах может быть объявлено 18 июня в рамках мероприятия, посвящённого годовщине программы Deferred Action for Childhood Arrivals, которая защищает от депортации около полумиллиона нелегальных мигрантов, прибывших в США в детском возрасте.

Как передавало ИА Регнум, миграционную политику администрации Джо Байдена регулярно подвергал критике бывший президент США Дональд Трамп. В мае экс-глава Белого дома пообещал, что в случае победы на предстоящих выборах закроет южную границу страны и остановит поток мигрантов из Мексики. Также он заверил, что при избрании начнёт самую масштабную в истории США депортацию мигрантов.