Бейрут, 1 октября, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Ливанская шиитская организация «Хезболла» обстреляла израильские кибуцы Зарит, Нетува и Штула в Западной Галилее. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

ИА Регнум

По данным журналистов, за 40 минут после полуночи по указанным населённым пунктам группировка выпустила около 35 ракет. Телеканал утверждает, что удар «Хезболлы» носил упреждающий характер.

Этой атакой шиитская организация якобы пыталась предотвратить возможное вторжение израильских войск на юг Ливана в рамках военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее ЦАХАЛ обнародовала информацию о том, что её бойцы зафиксировали запуск 10 снарядов с территории Ливана. Они направились в сторону горы Мерон на севере Израиля. Часть воздушных целей удалось перехватить. Ещё несколько снарядов упало на открытой местности.

В ночь с 30 сентября на 1 октября Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целью её проведения военные назвали уничтожение объектов «Хезболлы».

Ливанская шиитская организация после проинформировала, что обстреляла военнослужащих ЦАХАЛ, которых заметили на границе с Ливаном. Отмечалось, что из-за удара пострадало несколько военнослужащих.