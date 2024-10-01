Москва, 1 октября, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала госсекретаря США Энтони Блинкена подлецом после его слов о трагедии в Бабьем Яре в 1941 году. Об этом она написала 30 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее Блинкен, говоря о трагедии в Бабьем Яре, когда немецко-фашистские оккупанты массово уничтожали мирное население и советских военнопленных, обвинил Россию в якобы совершении преступлений на Украине.

«Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра, — Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», — указала Захарова.

Она напомнила, что нацисты убивали в Бабьем Яре не только евреев, но и советских военнопленных, а только в первые дни трагедии количество жертв достигло 34 тысяч человек. По её словам, общее число расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами превышает 100 тысяч человек и, по разным оценкам, может достигать 150 тысяч человек.

Кроме того, как добавила Захарова, в массовых расстрелах советских граждан в Бабьем Яре принимали участие формирования украинской вспомогательной полиции из Буковины, Волыни, Галиции и Закарпатья.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября 2023 года Мария Захарова подчеркнула, что Блинкен позволил себе вопиющую ложь, говоря о якобы замалчивании Советским Союзом трагедии в Бабьем Яре. Она напомнила, что в марте 1945 года было принято постановление Совета народных комиссаров УССР и ЦК КП (б)У №378 «О сооружении монументального памятника на месте Бабьего Яра», в соответствии с которым началась работа по созданию парка и установке памятника на месте захоронения жертв. Также Захарова заметила, что для советского народа Бабий Яр был такой же кровоточащей раной, как Хатынь, Треблинка или Аушвиц.