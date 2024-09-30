Павлоград, Украина, 1 октября, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Украинский институт национальной памяти (УИНП) предложил переименовать ещё пять городов Украины. Проекты постановлений о переименовании городов 30 сентября зарегистрированы в Верховной раде.

ИА Регнум

Таким образом, город Южное в Одесской области предлагается переименовать в Порт-Анненталь, города Первомайск и Южноукраинск в Николаевской области — в Ольвиополь и Гард, Павлоград и Синельниково в Днепропетровской области — в Матвеев и Роднополье.

19 сентября Верховная рада приняла постановление о переименовании 327 населённых пунктов. Так, в Одесской области село Роща переименуют в Новый Париж, а село Червоногорка Сумской области — в село Масонов. Также будут изменены названия населённых пунктов, названных в честь Пушкина, Суворова, Кутузова, Некрасова и других российских деятелей или связанных с советскими праздниками и символикой. Из первоначального варианта постановления исключили шесть населённых пунктов, в том числе Южное, Южноукраинск, Павлоград, Первомайское и Синельниково.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Они отметили, что чаще всего на их место приходят топонимы нацистского происхождения. По мнению депутата Верховной рады Максима Бужанского, из-за переименований топонимов Украина стала страной неизвестных улиц и потерянных смыслов.

В 2015 году на Украине приняли закон о так называемой декоммунизации, фактически дерусификации, который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.