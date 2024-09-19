Москва, 19 сентября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. В своей кампании по «декоммунизации» и «деколонизации» украинский парламент утвердил новые названия более чем 300 населённых пунктов. Так, в Одесской области вместо села Роща появится Новый Париж, а село Червоногорка Сумской области станет селом Масонов, отмечено в проекте постановления, размещённом на сайте Верховной рады.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

В четверг, 19 сентября, Верховная рада приняла постановление, согласно которому 327 населённых пунктов по всей стране будут переименованы. Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что будут изменены названия населённых пунктов, «которые содержат российские и советские нормативы или русифицированные названия», например, названных в честь Пушкина, Суворова, Кутузова, Некрасова и других деятелей или же связанных с советскими праздниками и символикой.

Село Гвардейское в Тернопольской области переименуют в Гниловоды, село Московский Бобрик в Сумской области станет Лебединым Бобриком, Русская Буда в Хмельницкой области будет называться Рассохской Будой. В Одесской области вместо села Роща появится Новый Париж, село Цепочкино под Харьковом станет Бардаковкой, а Червоногорку в Сумской области переименуют в село Масонов.

Как передавало ИА Регнум 18 сентября, Верховная рада провалила голосование о переименовании 333 городов Украины. Из документа, который был вынесен на голосование на следующий день, по требованию ряда парламентариев исключили населенные пункты Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск.

18 августа эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Они отметили, что чаще всего на их место приходят топонимы нацистского происхождения.