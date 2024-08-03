Киев, 3 августа, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Украина из-за переименований топонимов стала страной неизвестных улиц и потерянных смыслов, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

flickr.com/President Of Ukraine

Депутат рассказал о странном чувстве, когда «едешь по улице, знакомой всю жизнь, и не знаешь, как её зовут». Украинцы давно уже поняли, что смысла в законе «о деколонизации топонимов» нет, добавил он.

«Ильф и Петров (название улицы, которую собираются переименовать. — Прим. ред.) уходят из Одессы, вышли из города, идут пешком, Бабель догоняет прихрамывая, машет рукой, подождите, спотыкается на бегу. Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов», — написал Бужанский в своём Telegram-канале.

1 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он против переименований улиц города. По его словам, закон «о деколонизации топонимов» принуждает жителей города отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом.

Как передавало ИА Регнум, украинские власти планируют переименовать более 300 населённых пунктов, названия которых так или иначе якобы связаны с Россией. Согласно документу, украинским парламентариям предлагают переименовать семь районов, 15 городов, 54 посёлка и 267 сёл.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.

К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников. Также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.