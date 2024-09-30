Богородский район, Нижегородская область, 30 сентября, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Спасатели локализовали крупный пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Богородском районе Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

МЧС России

«По информации на 17:00 30 сентября, возгорание на полигоне ТБО в Богородском муниципальном округе локализовано, продолжаются работы по его ликвидации», — процитировало «Интерфакс» сообщение властей.

К тушению пожара привлекли 36 единиц техники и более 50 человек. На территорию полигона завозят грунт. По последним данным, площадь пожара составляет 8 тыс. кв. м.

Свалка горит с 29 сентября в районе деревни Лазарево. Ранее площадь пожара достигала 10 тыс. кв. м.

В Нижегородской области также горел полигон ТБО в Городецком округе. Пожарные полностью ликвидировали возгорание 29 сентября.