Москва, 30 сентября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Участник специальной военной операции, военнослужащий из Марий Эл Артемий Александров сделал предложение руки и сердца своей девушке на Красной площади во время концерта в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

РИА Новости/Алексей Майшев

Возлюбленной военнослужащего оказалась волонтёр Альсина Сафарханова. На предложение она ответила согласием. В тот момент со сцены читал стихи актёр Владимир Вдовиченков.

Концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» начался на Красной площади 30 сентября в 18:30 МСК. На сцене выступают известные актёры и певцы. В праздничном мероприятии принимают участие бойцы СВО, волонтёры, поэты и писатели.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией 30 сентября 2022 года по итогам проведённых на этих территориях референдумов. В перечень субъектов РФ они официально вошли 6 октября 2022 года.