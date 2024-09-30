Москва, 30 сентября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов 30 сентября представил проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Несмотря на то, что не все параметры готовящегося документа были раскрыты, эксперты проанализировали основные положения проекта.

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Как отметила в беседе с ИА Регнум заместитель заведующего кафедрой общественных финансов Финакадемии при правительстве РФ Наталия Шмиголь, серьёзное внимание в проекте уделили всем четырём стратегическим направлениям.

«Это не только бюджет соцобязательств, но, например, достаточно большая сумма заявлена на нацпроекты. Министр Силуанов указал, что сумма на ближайшие шесть лет в два раза больше, чем была израсходована на нацпроекты. На самом деле эта сумма — 18 трлн рублей — сопоставимая. Мы должны учитывать, что будет определённая корректировка на процент инфляции, и даже не столько сумма важна, как важно, чтобы все нацпроекты финансировались в предусмотренные сроки», — указала эксперт.

Темпы финансирования здесь очень важны, и каждый вице-премьер, ответственный за реализацию определённого нацпроекта, просил озвучить суммы, выделяемые на каждый конкретный национальный проект, что и было сделано Минфином. Так, стало известно, что на «Туризм и гостеприимство» в следующем году заложили в бюджете 43,992 млрд рублей, на «Экономику данных» — 129,071 млрд, на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» в следующем году выделят 938,7 млрд.

Всего же расходы в 2025 году запланированы на уровне 41,5 трлн рублей, 44,0 трлн рублей — в 2026 году, 45,9 трлн рублей — в 2027-м. На финансовую поддержку регионов ежегодно планируется направлять по 3,3 трлн рублей, а на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка на 2025–2027 годы предусмотрено свыше 4 трлн рублей. Более 1,7 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, свыше 12 млрд рублей на три года — на субсидии по обеспечению жильем молодых семей.

«Можем говорить, что через нацпроекты, безусловно, идёт и поддержание экономического роста, технологической трансформации экономики. У нас есть приоритетные направления: это и технологическое лидерство, и развитие регионов. Третье направление — это соцсфера, а четвёртая — наша обороноспособность. По всем четырём стратегическим направлениям в бюджете суммы необходимые заложены», — заключила Шмиголь.

Также на сбалансированность проекта бюджета обратили внимание депутаты Госдумы Евгений Ревенко и Андрей Исаев. Они указали, что на следующие три года учтены все задачи, направленные на улучшение жизни россиян, развитие инфраструктуры и экономики, о которых говорил президент России Владимир Путин.