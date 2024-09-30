Москва, 30 сентября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Заслуженный мастер спорта России, фигурист, продюсер Илья Авербух ответил на обвинения украинской олимпийской чемпионки 1994 года Оксаны Баюл в том, что российские фигуристы выпрашивают деньги у властей, 30 сентября в беседе с корреспондентом Sport24.

РИА Новости/Руслан Кривобок

Украинская фигуристка 29 сентября в интервью украинской журналистке Алесе Бацман рассказала о своём отказе работать в России. По словам спортсменки, в 2006 году ей предлагали работать вместе с Авербухом и с ним продюсировать шоу, а также звали принять участие в «Ледниковом периоде». Баюл заявила, что в РФ её всё не устраивало. Она также добавила, что российские спортсмены якобы просят у властей деньги на проведение шоу и гранты.

«Оксана Баюл давно славится своим эпатажем и ощущением потери реальности <…> Деньги в конвертах, то, что мы бегаем за деньгами к президенту, — слова Баюл комментировать невозможно», — заявил Авербух.

Как сообщало 29 сентября ИА Регнум, российский хоккеист, играющий в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин назвал интервью 2019 года, в котором он критиковал российскую власть и судебную систему, безответственным. Хоккеист не исключил, что после завершения карьеры с семьей вернётся в Россию.