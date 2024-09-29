Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Российский хоккеист, играющий в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин назвал интервью 2019 года, в котором он критиковал российскую власть и судебную систему, безответственным.

Алексей Куденко/РИА Новости Артемий Панарин

«Сожалею ли я о том интервью? Можно просто безответственно навязать неправильное мнение. Тогда я в судах ни в каких не был — ни в Америке, ни в России. Непонятно, что я сравнивал», — сказал Панарин на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».

Хоккеист признался, что не знает, как договориться даже с собой. Панарин отметил, что мнение может быть, но его надо говорить на кухне.

«Представляете, многие молодые ребята 12–14 лет, для которых я являюсь успешным хоккеистом, начинают верить моим словам о судебной системе, к примеру. Но это же просто глупость», — добавил он.

Ранее российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что получил от президента России Владимира Путина сервиз в качестве свадебного подарка. Спортсмен отметил, что во время беседы с российским лидером он испытывал сильное волнение.

Хоккеист не исключил, что после завершения карьеры с семьей вернётся в Россию. По его словам, за годы выступлений в Национальной хоккейной лиге Вашингтон стал ему вторым домом, но родные и близкие остались в другой стране. После каждого завершения сезона хочется сразу вернуться домой в Россию, подчеркнул спортсмен.