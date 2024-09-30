Мелитополь, 30 сентября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Жители Запорожской области 30 сентября провели первый междугородный автопробег «Я горжусь своим Отечеством, я горжусь Россией», посвященный Дню воссоединения новых регионов с Россией. Об этом сообщил телеканал «Зa! ТВ» в Telegram-канале.

Telegram/Зa! ТВ. Новости Запорожской области

В акции участвовали более 30 автомобилей. Их украсили флагами России и регионов, которые в течение последних двух лет помогают восстанавливать Запорожскую область.

Машины проехали по маршруту Мелитополь — Бердянск. В автопробеге участвовали сотрудники регионального управления СК России, запорожского филиала «Дом народов России», боевого подразделения «БАРС 32 им. П. А. Судоплатова» и активисты движения «Всероссийский студенческий корпус спасателей».

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября Россия отмечает вторую годовщину воссоединения с Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны со знаменательной датой и отметил судьбоносность этого события.

По данным соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 72% жителей страны положительно оценивают вхождение Донбасса и Новороссии в состав РФ. О противоположном мнении заявили 9% респондентов, 15% сообщили, что относятся к этому нейтрально.

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