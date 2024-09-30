Москва, 30 сентября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. На журналистов «Телеканала 360» напали в Битцевском лесу в Москве, где сносят дома в посёлке Узкое. Об этом 30 сентября сообщил Telegram-канал 360.ru.

Иван Шилов ИА Регнум

«Александра Молочко избили при выполнении редакционного задания», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, съёмочная группа приехала по приглашению местных жителей. Они считают, что часть земли выведена из статуса особо охраняемой территории. Здесь стоит двухэтажный дом 1920 года постройки. Его, по словам активистов, планируют снести. Местные жители выступают против сноса здания и обратились в прокуратуру.

Как сообщало ИА Регнум, в январе текущего года на журналиста «Известий» Наталию Графчикову напали при выполнении редакционного задания. Журналист в составе съёмочной группы выехала на семинар «Инна Ленд» в Химках, организованный блогером и VIP-коучем Инной Тлиашиновой, чтобы подготовить специальный репортаж о российской блогосфере. Однако съемочную группу попросили покинуть мероприятие. После этого охранники повалили журналистку на пол. Два человека также напали на оператора «Известий».