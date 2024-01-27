Химки, Московская область, 28 января, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Корреспондент газеты «Известия» Наталья Графчикова подверглась нападению на семинаре «Инна Ленд» в Химках, организованном блогером и VIP-коучем Инной Тлиашиновой. Об этом сообщили сами «Известия».

Нападение

По заданию редакции журналистка выехала на мероприятие в составе съёмочной группы, чтобы подготовить специальный репортаж о российской блогосфере. Семинар проходил в коттедже.

Нападение произошло, когда Графчикова начала задавать вопросы Тлиашиновой. Против съёмочной группы применили грубую физическую силу.

«Представились журналистами «Известий», в руках у меня был микрофон. Мы разулись, и я начала снимать на телефон, потому что у оператора запотела камера», — сказала корреспондент.

В этот момент, по словам Графчиковой, к журналистам подошли помощники блогера. Они потребовали от съемочной группы покинуть мероприятие. После этого к журналистке подошли охранники и повалили на пол, а затем стали бить. Кроме того, ещё два человека напали на оператора «Известий».

Нападавшие вытолкнули Графчикову на мороз без обуви, а также сломали камеру оператору, отобрав у него карту памяти для записывающего устройства. Один из участников нападения оскорблял журналистку и пытался отбирать у неё телефон. Он также принялся душить девушку.

Помощники Тлиашиновой в итоге смогли отобрать телефон у Графчиковой. В ходе нападения девушка ударилась головой, из-за чего ей стало плохо. Корреспондент попросила вызвать полицию и скорую помощь, однако представители блогера потребовали не делать этого, пока не удалят с телефона отснятый материал.

В сентябре 2023 года на журналиста РЕН ТВ напали сотрудники частной клиники Sonovita в Москве. Корреспондент делал сюжет об обмане пациентов. Он вместе со съемочной группой прибыл в клинику для проверки информации, предоставленной пациентами.

В конце ноября на журналистку ИА Регнум в Москве попытался напасть Зелимхан Хасбулатов, обвиняемый в избиении певицы Алёны Андерс (настоящее имя Алёна Бурмакина). Мужчина повел себя агрессивно, когда корреспондент попыталась задать ему несколько вопросов в здании суда, где проходили слушания. Он ударил журналистку ногой.