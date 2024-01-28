Москва, 28 января, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Появилось видео нападения на журналиста «Известий» Наталию Графчикову на семинаре «Инна Ленд» в Химках, организованном блогером и VIP-коучем Инной Тлиашиновой. Ролик опубликовали «Известия».

Известия. Кадр из видео Журналистка «Известий» Наталия Графчикова

«Мероприятие по трансформации закончилось тем, что меня буквально вышвырнули из дома Инны Тлиашиновой в носках, ударив при этом. Нанесли мне телесные травмы, я ударилась головой, когда падала», — рассказала журналист.

От удара головой Графчиковой стало плохо, она просила вызвать полицию и бригаду скорой помощи. Однако команда блогера велела ждать, пока с телефона журналиста не удалят отснятый материал.

Съёмочная группа отправилась на мероприятие, которое проводили тайно. Когда корреспондент стала задавать вопросы, съемочная группа подверглась нападению с применением грубой физической силы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863082" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как 28 января сообщало ИА Регнум, по заданию редакции журналист «Известий» выехала на мероприятие в составе съёмочной группы, чтобы подготовить специальный репортаж о российской блогосфере. Помощники блогера Тлиашиновой потребовали от съемочной группы покинуть мероприятие. После этого охранники повалили журналистку на пол. Кроме того, ещё два человека напали на оператора «Известий».