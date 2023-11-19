Париж, 19 ноября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Самолёт компании Sunexpress вылетел из Парижа в Измир, оставив в аэропорту 30 пассажиров и пилота, сообщил 19 ноября портал Airporthaber.

Andreas Haas/IMAGO/dieBildmanufaktur/TASS

По информации журналистов, в аэропорту Шарль-де-Голль отложили рейс в Турцию на три часа, но потом так и не опубликовали время вылета. Пассажиры проверили статус самолёта через мобильное приложение и узнали, что он уже улетел без них, оставив также пилота.

Сообщается, что «сбежавший» из столицы Франции борт уже в Измире. В Sunexpress не стали комментировать инцидент. Компания разместила пассажиров рейса в гостинице, их отправят в Измир следующим рейсом.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября Airbus «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Никто из 159 человек, находившихся на борту, не пострадал.

В «Росавиации» после расследования инцидента заявили, что причиной его стали падение давления в гидросистеме судна и ряд ошибок экипажа. В частности, специалисты сообщили, что пилоты неверно оценили запасы топлива, когда решили лететь на запасной аэродром. При этом в ведомстве отметили, что экипаж в аварийной ситуации действовал грамотно.