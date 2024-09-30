Москва, 30 сентября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Пользователи «Яндекс Такси» могли столкнуться со списанием денег за несовершённые поездки по «техническим причинам». Об этом 30 сентября сообщает РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Сейчас сервис работает в штатном режиме», — заявили изданию в «Яндекс Такси».

В компании также указали, что все списанные деньги были в полном размере возвращены на счета клиентов.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Росстат опубликовал данные, которые свидетельствовали о высоком росте стоимости поездки на такси в России. Цена за 1 км пути составила 32,53 рубля, что стало максимальным значением за последние 10 лет.

В октябре 2023 года заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко проинформировал, что цены на поездки в такси в некоторых регионах России за сентябрь выросли от 1% до 44%.

В феврале 2024 года в Госдуме предложили установить потолок цен на услуги такси. К этой идее скептически отнеслись в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По словам замглавы ведомства Петра Иванова, вмешательство в ценообразование может повлечь сокращение предложения со стороны таксистов.