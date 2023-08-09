Москва, 9 августа, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Стоимость поездки на такси в России на сегодняшний день составляет 32,53 рубля за один километр пути, это максимальное значение за последние десять лет. Это 9 августа следует из данных Росстата.

Известия/Дмитрий Коротаев

Поездки на такси начали дорожать с апреля 2021 года, и самый значительный скачок цен за последние десять лет пришёлся на первое полугодие текущего года.

Как рассказали в сервисе «Максим», слова представителя которого привело РБК, по их данным, цена на поездки в такси в России выросла ещё больше, чем это следует из данных Росстата — почти на 25% в регионах России и на 40% в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля цены на такси в Москве и время ожидания машин резко выросли в период ливней. По данным СМИ, стоимость поездки продолжительностью три минуты в центре города составила 550 рублей, а время ожидания машины — 10 минут.

До этого стало известно, что с сентября планируется изменить правила для агрегаторов такси и ввести штрафы. По мнению экспертов, это может привести к сокращению рынка и росту стоимости услуг такси.