Москва, 26 февраля, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержала предложение о фиксации максимальной цены на услуги такси в России, сообщил заместитель руководителя ведомства Петр Иванов в интервью газете «Известия», опубликованном 26 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Речь идёт об инициативе, которую недавно выдвинула группа депутатов Госдумы. Замглавы ФАС подчеркнул, что в таких случаях существует опасность того, что услугу откажутся предоставлять.

«При повышенном спросе цена растет. Но если ее ограничить каким-то максимальным значением, то может получиться ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставлена. Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно», — сказал он.

Он отметил, что такую особенность имеют не только услуги такси, но и авиаперевозки, а также передвижение с использованием железнодорожного транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Росстат опубликовал данные, которые свидетельствовали о высоком росте стоимости поездки на такси в России. Цена за 1 км пути составляла 32,53 рубля, что стало максимальным значением за последние 10 лет.

В октябре заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко проинформировал, что цены на поездки в такси в некоторых регионах России за сентябрь выросли от 1% до 44%.