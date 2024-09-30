Москва, 30 сентября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. В результате взаимодействия с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) один из крупных производителей хлебобулочных изделий холдинг «Коломенский» решил снизить цены на ряд товаров. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ФАС.

Михаил Метцель/ТАСС

По данным службы, компания снизила отпускные цены на 6–10%.

«Изменения коснутся цен на пять позиций социально значимых видов хлеба — это три вида черного хлеба и два вида белого, которые реализуются под торговыми марками «Хлебный дом», «Коломенский» и «Волжский пекарь», — отмечается в Telegram-канале ФАС.

Отдельно подчёркнуто, что география поставок не изменится, а заказы торговых сетей будут выполнять в полном объёме. Служба направит в магазины рекомендации по обеспечению соразмерного снижения розничных цен на указанные виды продукции. В случае выявления необоснованного повышения цен ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Как сообщало ИА Регнум 27 сентября, ФАС проанализирует цены на социально значимые продукты в 14 крупнейших торговых сетях России. В частности, будут проверены цены на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи из набора для приготовления борща. По итогам проверки будет установлена обоснованность ценообразования на социально значимые продукты.

Ранее в том же месяце антимонопольная служба выдала предупреждение крупнейшему табачному дистрибьютеру на территории России «Мегаполис». Компания навязывала невыгодные условия для приобретения своей продукции.