Москва, 19 сентября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение крупнейшему табачному дистрибьютеру на территории России «Мегаполис».

РИА Новости/ Алексей Даничев

«При исполнении договоров поставки компания навязывала контрагентам невыгодные условия: возможность постоплаты предоставлялась только при приобретении дополнительных объемов продукции», — заявили 19 сентября в ФАС.

Отмечалось, что в образце договора и положениях компании на официальном сайте подобные условия не указаны.

С установлением доминирующего положения компании на российском рынке, служба сделала вывод, что её действия нарушают законодательство и ущемляют интересы контрагентов.

Организацию обязали прекратить в одностороннем порядке менять условия оплаты за товар и навязывать покупку доппродукции. «Мегаполису» необходимо уведомить контрагентов о возможности приобрести товары без исполнения незаконных условий. Также компании предписали изменить типовой договор и коммерческую политику на сайте.

Предупреждение нужно исполнить в течение 30 дней и отчитаться перед ФАС, иначе служба возбудит антимонопольное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за навязывания продавцам невыгодных условий договора. Отмечалось, что в период с 2022 года по 2023 год в службу поступило большое количество обращений граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Вайлдберриз».

В январе ФАС установила коллективное доминирующее положение корпораций Wildberries и Ozon на российском рынке маркетплейсов. Сообща они занимали около 80% всего объёма.

Как заявлял глава службы Максим Шаскольский, на работу двух крупнейших маркетплейсов постоянно поступают жалобы. В большинстве своём потребители заявляли о завышенных логистических тратах и навязывании невыгодных условий и штрафов.