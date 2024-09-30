Москва, 30 сентября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 сентября назначил Владимира Бочарникова начальником Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, следует из указа главы государства.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«Назначить Бочарникова Владимира Валерьевича начальником Управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере», — следует из документа.

Бочарников занимал пост референта Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, затем был заместителем начальника Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 августа назначил замглавы МИД Сергея Бутина первым заместителем министра иностранных дел РФ.

В июне российский лидер подписал указ об образовании новых управлений в администрации главы государства. Так, Путин постановил создать управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, управление по вопросам национальной морской политики, управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета, управление по государственной политике в гуманитарной сфере и управление по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса.