Москва, 12 июня, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании новых управлений в администрации главы государства. Документ 12 июля опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Alexander Legky/Global Look Press

Глава государства постановил создать в администрации президента управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, управление по вопросам национальной морской политики, управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета, управление по государственной политике в гуманитарной сфере и управление по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Президент также поручил упразднить управление по обеспечению деятельности Госсовета.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая президент подписал указ о назначении новых членов правительства. Глава государства назначил первым вице-премьером Дениса Мантурова. Посты заместителя председателя правительства сохранили Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко. На должности вице-премьеров также назначили Дмитрия Патрушева и Виталия Савельева.

Позднее в этот же день глава государства провёл совещание с новым составом, в ходе которого призвал министров серьёзно отнестись к реализации намеченных планов. Путин отметил, что властям России предстоит решить множество задач.