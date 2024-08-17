Москва, 17 августа, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Бутина первым заместителем министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовой информации.

mid.ru Сергей Бутин

«Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

В мае 2023 года Бутин был назначен на должность замминистра иностранных дел. До этого он занимал должность директора Генерального секретариата и руководителя Секретариата министра иностранных дел.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля Путин освободил Владимира Титова от должности первого заместителя министра иностранных дел.

В феврале Путин назначил Алексея Островского генеральным директором Министерства иностранных дел.