Тегеран, 30 сентября, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Тегеран намерен серьёзно укрепить отношения с Москвой, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф 30 сентября на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, прибывшим с визитом в Исламскую Республику.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф

«Мне очень отрадно то, какими хорошими темпами развиваются наши отношения на всех уровнях. Хотел бы подчеркнуть, что новое правительство Ирана серьёзно намерено укрепить наши отношения», — процитировало его «РИА Новости».

Ареф назвал сотрудничество с Россией одним приоритетных направлений внешней политики Ирана. Он также отметил, что Тегеран настаивает на прагматичном подходе и нацелен на реализацию заключённых договоров в ближайшее время.

Вице-президент подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений между странами во всех сферах. Он также назвал Россию другом Ирана и отметил их большой опыт в противостоянии незаконным санкциям Запада.

Как передавало ИА Регнум, Мишустин на встрече с Арефом заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с Ираном. Премьер-министр напомнил, что у отношений между странами многовековая история и они опираются на принципы дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Мишустин прибыл в Иран 30 сентября с официальным визитом. Пресс-служба российского правительства сообщила, что на его встрече с Арефом планируется уделить особое внимание совместным проектам в области транспорта, энергетики, промышленности, аграрного сектора и других сферах.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 5 августа встретился с прибывшим в Тегеран секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Иранский лидер отметил, что Россия поддерживает Исламскую Республику в тяжёлые времена и является её стратегическим партнёром. Он также назвал развитие отношений с Москвой одним из приоритетов внешней политики Тегерана.