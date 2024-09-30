Минск, 30 сентября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. В Белоруссии с 30 сентября стартовал очередной этап проверки соединений и воинских частей Вооружённых сил страны. Он пройдёт под руководством начальника Генерального штаба ВС ― первого заместителя министра обороны Павла Муравейко. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Основной акцент проверки ― на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы. Для выполнения учебно-боевых задач задействуют все военные полигоны.

В минобороны предупредили, что при проверке планируется передвижение военной техники, что может стать причиной временного ограничение движения гражданского транспорта по дорогам.

Как сообщало ИА Регнум, внезапную проверку готовности воинских частей и соединений Вооружённых сил Белоруссии начали 21 июля. К проверке привлекли воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск противовоздушной обороны. На первом этапе отработали вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении.

За день до этого Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе Украины с Белоруссией фиксируется увеличение группировки ВСУ, в том числе спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Украины. Отмечалось, что группировка украинских военных увеличилась в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда. В ведомстве добавили, что пограничная служба Белоруссии на границе с Украиной несёт службу в усиленном режиме и совместно с минобороны реагирует на изменение обстановки, увеличивая плотность прикрытия границы.