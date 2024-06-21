Минск, 21 июня, 2024, 09:22 — ИА Регнум. В Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинский частей и соединений вооружённых сил страны. Об этом сообщили в минобороны республики.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО», — говорится на сайте оборонного ведомства.

Как уточняет министерство, на первом этапе проверки ВС Белоруссии отработают вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении. Будет проведена проверка организации охраны и обороны, а также заступления на боевое дежурство.

Отмечается, что в ходе проверки также будут задействованы полигоны и участки местности в граничащих с Украиной Брестской и Гомельской областях. Минобороны республики предупредило, что во время проверки возможно движение боевой техники по дорогам в этих регионах.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе Украины с Белоруссией фиксируется увеличение группировки ВСУ, в том числе спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Украины. Отмечалось, что группировка украинских военных увеличилась в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда. Киевский режим концентрирует различные подразделения, которые оснащены в том числе тяжёлым вооружением.

В ведомстве добавили, что пограничная служба Белоруссии на границе с Украиной несёт службу в усиленном режиме и совместно с Минобороны реагирует на изменение обстановки, увеличивая плотность прикрытия границы.

7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется.

По его словам, накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО у границ Белоруссии.