Москва, 30 сентября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. В Москве в понедельник, 30 сентября, температура воздуха понизится на 7–8 °С по сравнению с показателями 29 сентября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Известия/Константин Кокошкин

«Сегодня управление погодой в столице постепенно перейдёт к гребню надвигающегося с севера скандинавского антициклона <…>, температура понизится на 7–8 °С», — предупредил синоптик.

Леус рассказал, что по прогнозу температура воздуха в столице составит +12…+14 °С, а по области +10…+15 °С. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст. Он отметил, что это значение выше нормы. Во вторник, 1 октября, ожидается без осадков и +14…+16 °С.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что с 27 по 29 сентября в Москве и области выпал 61% от месячной нормы осадков.

Заместитель начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее заявлял, что сентябрь 2024 года стал самым тёплым в Москве за почти 150-летнюю историю наблюдений.