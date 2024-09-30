Пекин, 30 сентября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокина в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории ATP-500 в Пекине.

AP/TASS

Россиянин победил испанца в двух сетах со счётом 6:3, 7:5.

Соперники провели на корте 1 час 43 минуты. За это время Рублёв подал навылет шесть раз, четыре раза ошибся при подаче и смог реализовать четыре из 10 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за этот же временной отрезок один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из четырёх возможных брейк-пойнтов.

В четвертьфинальном матче российский теннисист сыграет с Бу Юньчаокэтэ из Китая, ранее победившим в другой встрече второго круга Лоренцо Музетти из Италии.

Как сообщало ИА Регнум, пятая ракетка мира Даниил Медведев 3 сентября в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США (US Open) по теннису разгромил Нуну Боржеша из Португалии. Это позволило российскому спортсмену выйти в четвертьфинал турнира.

Ранее, 1 сентября, Рублёв в матче US Open разбил себе ладонь ударами по струнам ракетки. Российский теннисист в итоге разбил себе руку до крови и после каждого розыгрыша протирал её полотенцем, а по окончании гейма взял медицинскую паузу.