Вашингтон, 1 сентября, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв 1 сентября во время матча за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США разбил себе ладонь ударами по струнам ракетки.

Global Look Press/Javier Rojas/Keystone Press Agency Андрей Рублёв

В первом сете спортсмен ударил в сетку при счёте 40:40 в пятом гейме (3:1 в пользу его соперника из Болгарии Григора Димитрова). После этой ошибки российский теннисист несколько раз ударил себя по колену, затем начал бить ладонью по струнам ракетки.

В конце концов Рублёв разбил себе руку до крови и после каждого розыгрыша протирал её полотенцем. Спортсмен доиграл гейм, уступив его, и взял медицинскую паузу. Ему остановили кровь и обработали руку. После этого матч продолжился.

26-летний Рублёв — олимпийский чемпион 2020 года в миксте. Лучшим результатом спортсмена на US Open, как и на всех других турнирах серии Большого шлема, является выход в четвертьфинал.

Как передавало ИА Регнум, в Уругвае отметили все матчи профессиональных турниров, запланированные на 24 — 25 августа, после того как защитник футбольного «Насьоналя» Хуано Искьердо 22 августа потерял сознание на поле.

8 августа легкоатлет из Эфиопии Ламеха Гирма упал во время финального забега с препятствиями на Олимпийских играх в Париже и потерял сознание. Его вынесли с места состязаний на носилках. Гирма продолжал находиться без сознания.