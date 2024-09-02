Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Российский спортсмен и пятая ракетка мира Даниил Медведев в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) разгромил португальца Нуну Боржеша и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:3.

si.robi Даниил Медведев

Игра, проходившая на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке, продолжалась 1 час 48 минут. В третьем сете матч был прерван на несколько минут из-за пожарной сигнализации. Встречи, проходившие параллельно, также были приостановлены.

Даниил Медведев за матч 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16. На счету португальца десять двойных ошибок и пять эйсов.

В четвертьфинале US Open россиянин встретится с победителем пары Янник Синнер — Томми Пол. Итальянский и американский спортсмены сыграют между собой 2 сентября. Матч начнётся в 20:30 по местному времени (3 сентября, 03:30 мск).

Как передавало ИА Регнум, 11 августа российский теннисист Андрей Рублёв в матче четвертьфинала турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада) одержал победу над первой ракеткой мира Янником Синнером в трёх сетах со счётом 6:3, 1:6, 6:2. Россиянин дошёл до финала турнира, где уступил представляющему Австралию Алексею Попырину.