Скрантон, США, 30 сентября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Город Скрантон в американском штате Пенсильвания, где находится завод по производству боеприпасов для ВСУ, получает прямую экономическую выгоду от конфликта на Украине. Об этом 20 сентября сообщила газета The Washington Post (WP).

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

По данным издания, компания General Dynamics, подрядчик завода, с февраля 2024 года создала в городе более 200 рабочих мест. Профессор экономики Сатьяджит Го из Университета Скрантона отметил в беседе с WP, что на протяжении десятилетий уровень безработицы в регионе был как минимум на два процентных пункта выше, чем в среднем по стране, тогда как теперь этот показатель стал ниже среднего.

«Это не случайность. Если использовать уровень безработицы в качестве маркера, то это лучший показатель из всех, что кто-либо видел», — сказал он.

Другой военный подрядчик, компания Gentex, базирующаяся в городе Карбондейле, за последний год расширила штат на 10%, сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, конфликт на территории Украины стал золотой жилой для западного военно-промышленного комплекса, а некоторые эксперты и вовсе считают, что именно в интересах ВПК стран НАТО он и был развязан. Выделяя средства на военную помощь Украине, Вашингтон оставляет большую их часть на территории США, и поддержка киевского режима обеспечивает финансирование более чем 100 линий военного производства. Основными выгодоприобретателями этих средств становятся такие компании, как Lockheed Martin (доход в 2023 году — 67,6 млрд долларов), Northrop Grumman (39,3 млрд долларов), RTX (68,9 млрд долларов) и Boeing (77,8 млрд долларов).

Ранее, в августе 2023 года, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что Вашингтон не пугает перспектива войны «до последнего украинца», потому что военно-промышленный комплекс США «набит заказами», а американские военные при этом в конфликте не участвуют.